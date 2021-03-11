سوريا وموريتانيا تبحثان التعاون البرلماني المشترك

أكد رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك بين بلاده وموريتانيا، وتعزيز التعاون بين المجلس والبرلمان الموريتاني، منوها بالتطور المستمر للعلاقات بين البلدين.وأعرب صباغ- خلال لقائه السفير الموريتاني بدمشق أحمدو إدي محمد الراظي، وفقا لوكالة الأنباء السورية اليوم الخميس- عن تقديره مواقف موريتانيا تجاه سوريا في حربها على الإرهاب، متمنيًا له النجاح في مهامه بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.من جانبه، أكد السفير الموريتاني أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات.