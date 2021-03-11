سقوط قتلى حوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني

اشتبكت القوات المسلحة اليمنية اليوم، مع ميليشيات الحوثيين التكفيرية، وأعلنت أن نصف مقاتلي ميليشيا الحوثي سقطوا قتلى في اشتباكات مأرب، حسبما أعلنت قناة الحدث.ودمرت القوات المسلحة اليمنية 60 % من عتاد الميليشيات في مأرب، مشيرة إلى أن هناك انهيارا كبيرا في صفوف ميليشيات الحوثي وعدد كبير منهم سلم نفسه.وأكدت القوات المسلحة اليمنية، أنه لا صحة لإشاعات ميليشيا الحوثي بشأن تقدمها في مأرب، مضيفة أن ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد الأطفال والدفع بهم لساحات المعارك في مأرب.