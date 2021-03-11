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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يتلقون تمويلات».. اتهامات حليف أردوغان للصحفيين المعارضين

الخميس 11/مارس/2021 - 06:20 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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هاجم رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهتشلي، الخميس، مجددًا الصحفيين الأتراك، مشيرًا إلى أن بعضهم عالقون بالإيديولوجيات الأجنبية الفاسدة.

وقال بهتشلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تنشئة وتدريس شبابنا بكليات الإعلام واجب وطني؛ وذلك من أجل تطهير عقولهم من الصحفيين ومن تعليقاتهم العالقة بالإيديولوجيات الأجنبية الفاسدة.

يُذكر أن رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، زعم في وقت سابق أن الاعتداءات على الصحفيين والسياسيين عبارة عن «خدعة مألوفة» تقوم بها المعارضة، وذلك في اتهام لحزب المستقبل التركي بتنفيذ هجوم صوري على نائب رئيس الحزب، سلجوق أوزداغ، من أجل إشعال الساحة السياسية في تركيا، وفقا لموقع تركيا الآن.

وكشف موقع «Press in arrest»، أن اعتقال الصحفيين في تركيا لم يُعد مجرد شيء يحدث بين الحين والآخر، وأصبح الأمر أشبه بخريطة يومية يحدد فيها النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان من حان عليهم الدور ليتم اعتقالهم، إذ نشر الموقع صورة تبرز مثول 40 صحفيًا أمام القضاء التركي خلال أسبوع.

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