مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس الجاري، لذا تزايدت عمليات البحث حول مقرر شهر مارس للصف الأول الاعدادي، عبر محركات البحث الشهيرة، من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية.





وذلك بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون التقييمات الشهرية بدلا منها، وتقسم على مدار ثلاثة شهور مارس وأبريل ومايو.

مقرر شهر مارس للصف الاول الاعدادي

ونظرًا لعمليات البحث الكثيفة والإقبال المنزايدة على المقرر الدراسي لشهر مارس للصف الاول الاعدادي، والتي جاءت كالتالي: مادة اللغة العربية وتتضمن التالي: محفوظات: تواضع سيدنا عمر، من أعمال الخير، قراءة: هيا نشجع بأخلاق كريمة، النحو: أسلوب الشرط، القصة: عقبة ابن نافع الفصل من 9 – 10 – 11، وأما مادة اللغة الانجليزية:Unit 7، وأما مادة العلوم: الاتحاد الكيميائى.





بينما جاءت مادة الدراسات الاجتماعية، الجغرافيا: الوحدة الأولى عناصر المناخ، التاريخ: الوحدة الثالثة.





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موعد بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 13 مارس، وكان من المقرر أن تنطلق الدراسة بالترم الثاني يوم 27 فبراير الماضي، ولكن نظرًا للحالة الصحية في مصر بسبب أزمة كورونا المستجدة خلال الموجة الثانية، والتي راح ضحيتها الآلاف حول العالم، مع اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية.



