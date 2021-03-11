رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021
الخميس 11/مارس/2021 - 07:21 م
أسماء منصورطباعة
يبحث طلبة الصف الأول الإعدادي عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 202.
- يجب على الطلاب بالصف الأول الإعدادي الدخول على الرابط الإلكتروني لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول من هنا.
- بعدها يفترض كتابة البيانات المطلوبة التى تختص بالطلاب، وهى الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم وكذلك تحديد المرحلة الدراسية وهى الاعدادية وكتابة العام الدراسي اختيار الصف الدراسى، وهو الصف الأول الإعدادي.
وتعرض لكم «الدستور» في التقرير التالي كافة المعلومات المتعلقة برابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021 وخطوات الحصول على النتيحة كالتالي:
رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي
- يجب على الطلاب بالصف الأول الإعدادي الدخول على الرابط الإلكتروني لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول من هنا.
- بعدها يفترض كتابة البيانات المطلوبة التى تختص بالطلاب، وهى الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم وكذلك تحديد المرحلة الدراسية وهى الاعدادية وكتابة العام الدراسي اختيار الصف الدراسى، وهو الصف الأول الإعدادي.
تابع أيضاً:
كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021 (dostor.org)
-والخطوة الأخيرة هي الضغط على كلمة عرض النتيجة حتى يتمكن الموقع من إظهار نتيجة كل الطلاب.
ويذكر أن المنصة الإلكترونية التي يتم معرفة النتيجة من خلالها قد أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة لفترة بكافة المراحل التعليمية، وغلق المراكز التعليمية خوفًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا التي عاودت في الانتشار من جديد.
-والخطوة الأخيرة هي الضغط على كلمة عرض النتيجة حتى يتمكن الموقع من إظهار نتيجة كل الطلاب.
رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021
ويذكر أن المنصة الإلكترونية التي يتم معرفة النتيجة من خلالها قد أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة لفترة بكافة المراحل التعليمية، وغلق المراكز التعليمية خوفًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا التي عاودت في الانتشار من جديد.