موقع وزارة التعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2021 برقم الجلوس

تزايدت معدلات البحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج الامتحانات 2021 برقم الجلوس عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الموحدة في صفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية، واقتراب حلول موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2021 وفق الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات2021

ويرصد موقع " الدستور " رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 برقم الجلوس وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب لصفوف النقل وشهادي في إطار حرصنا على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، برقم الجلوس من خلال الرابط التالي: من " هنا ".

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ومن المقرر أن تبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني يوم 21 مارس الجاري، وفقا للخطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية، بأن يكون حضور الطلاب اختياريا بين الحضور في المدارس بنظام الترم الأول أو التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة بعد تقديم إقرار من ولي الأمر في الحالة الثانية.

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خطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة وزارة التربية والتعليم خلال هذا الرابط السابق.

اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته ( الأول، الثاني)

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة الاستعلام عقب التأكد من بيانات الطالب المراد معرفة نتيجته كاملة (الاسم، المدرسة المقيد بها، الرقم القومي،...)