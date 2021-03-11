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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أميمة طالب تستعد لطرح «المحبة من الله»

الخميس 11/مارس/2021 - 04:12 م
أميمة
أميمة
حسن أمين
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تستعد المطربة التونسية أميمة طالب، نجمة برنامج ستار أكاديمي، لطرح أجدد أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان «المحبة من الله»، عبر قناة ديمه ميوزيك الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالتزامن مع طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية.

وأعربت أميمة عن بالغ سعادتها بطرح الأغنية في هذا الموعد، مضيفة أنها سعيدة بالغناء من كلمات الشاعر محمد القرني، ألحان: بندر بن فهد، توزيع: عمرو عبد العزيز، وتريات: ثامر فيضي، جيتار: شريف سعيد، مكس وماستر: مهندس جاسم محمد إيقاع: ياسر مال الله، تسجيل وتريات: استديو T music القاهرة، مهندس محمد جودة، منتج منفذ القاهرة: شادي فؤاد، تسجيل صوت: أستديو جده، تسجيل بندر بن فهد، إشراف عام على الإنتاج: أحمد قريبي

وتقول كلمات الأغنية: "
‏على الله.. على الله.. روح دور لغيري..
‏على الله.. على الله.. ما تغير مصيري..
‏إنت في الحب جاني..
‏وحضي في الحب جاني..
‏على الله.. على الله.. المحبة من الله..
‏***
‏كم تعبت آترجى.. حبك اللي عصاني..
‏انتظرته ولا جا.. لين خلص زماني..
‏مابقى في فؤادي..
‏شي يمنع عنادي..
‏على الله.. على الله.. المحبه من الله..
‏***
‏إنتهى وقت صدك.. وجاك وقت التحدي..
‏حدك اليوم حدك.. لا تقرب لحدي..
‏وش تبي اليوم مني..
‏تكفى لا تمتحني..
‏على الله.. على الله.. المحبه من الله..

يذكر أن الفنانة أميمة طالب تجاوزت، حاجز المليون مشاهدة، في أقل من أسبوع واحد، بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان "روح لكن" من كلمات وألحان بندر بن فهد.
أميمة طالب تستعد لطرح «المحبة من الله»
أميمة طالب تستعد لطرح «المحبة من الله»
أميمة طالب تستعد لطرح «المحبة من الله»
أميمة طالب تستعد لطرح «المحبة من الله»

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