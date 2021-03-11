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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 03:34 م
مرتبات شهر مارس
مرتبات شهر مارس
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع "جوجل" من قبل المواطنين والعاملين والموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021، عقب إعلان وزارة المالية عن صرف مرتبات نهاية الشهر، لذلك يبحث الكثير من المواطنين الذين يتقاضون مرتب شهري من القطاع الحكومي عبر المنصات الإلكترونية عن موعد صرف.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021


وكشفت وزارة المالية، عبر المنصات الإلكترونية، عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وتلتزم الوزارة بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والإحترازية خوفًا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا الخطير، ولتخفيف الإزدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية، بعد أن عاود فيروس كورونا من جديد في الإنتشار وأصبح أشد خطورة عن السابق.

ولأن عمليات البحث مستمرة بكثرة على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل المواطنين والعاملين والموظفين، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة المالية.

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موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021


حيث أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجاء ذلك في بيان رسمي، حيث تتم عملية صرف المرتبات على مدار ثلاثة أيام، حيث يبدأ صرف المرتبات بداية من يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري، ويوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021، ويوم الخميس الموافق 25 مارس الحالي، وذلك على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الـ 3، وذلك لمنع التكدس والإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا الخطير في مصر والعالم أيضًا.

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وقامت وزارة المالية، بتقسيم مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 على مدار 3 أيام حتى يتمكن المواطنين والعاملين والموظفين، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، وذلك مع الالتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع فكرة التزاحم والتكدس خوفًا وحفاظًا على صحة الموظفين والعاملين من عدوى وباء فيروس كورونا.

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