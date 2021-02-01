كل ماتريد معرفته عن معاش تكافل وكرامة 2021.. والفئات المستحقة له





طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 عبر الموقع الرسمي

وحرصًا على المواطنين المستحقين للمعاشات من محدوى و معدومي الدخل من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح أكثر من 2 مليون مواطن حتي الآن أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الاستعلام عن برنامج التكافل والكرامة بكل سهولة من المنازل دون الذهاب إلى مقرات مكاتب الشؤون الاجتماعية للاستعلام عن أحقيتهم في المعاش وذلك لتوفير الوقت والجهد.





كيفية الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه إلكترونيا

يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط برنامج وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على نفقة شهرية تمكنهم من الحياة الكريمة من الفئات التي لا تقع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن احقيهم في الحصول عليه بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار خدمات التكافل والكرامة





إدخال البيانات المطلوبة للراغب في الاستعلام





إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم





ظهور نتيجة الاستحقاق من عدمه

الفئات المستحقة لمعاش الـ 400 جنيه

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021 تصل إلى 3 ملايين و 600 ألف مواطن ممن لا تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية وهم الأسر التي ليس لديها دخل ثابت و الأطفال اليتامي الذين ليس لهم معيل المطلقات والأرامل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين ليس لهم معاش ولا يقدرون على العمل.





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يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن.. الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا والتي تضمن أبناء في مراحل تعليمية مختلفة ولا قع عائلها تحت مظلة التأمينات الاجتماعية نظرا لعدم وجود دخلا ثابتا لأفراد الأسرة.