الإمارات وماليزيا تبحثان فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في آسيا

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"بتروناس" الماليزية مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في تطوير مشاريع طاقة متجددة في جميع أنحاء قارة آسيا وخارجها.واتفقت الشركتان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام - على بحث فرص التعاون ضمن مجموعة من المجالات مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية الأرضية والعائمة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لطاقة الرياح البحرية في آسيا ومناطق أخرى محتملة والاستثمار في تقنيات أخرى أيضًا.من جانبه، أكد محمد جميل الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز أنشطة الشركة وتوسيع نطاق مشاريعها في السوق الآسيوية، حيث تتمتع هذه السوق بإمكانات كبيرة بفضل النمو الاقتصادي السريع ووجود موارد متعددة لتوليد الطاقة المتجددة.بدوره قال تينغكو محمد توفيق تينغكو عزيز الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس "إن التعاون مع مصدر خطوة مهمة تندرج في إطار شراكتنا الحالية مع "مبادلة للاستثمار" والتي ستشمل الآن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر".