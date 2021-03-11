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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 11:10 ص
كورونا
كورونا
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أظهر استطلاع رأي، أن ما يقرب من نصف الإيطاليين، بنسبة 48%، يؤيدون فرض إغلاق جديد بالبلاد لوقف انتشار وباء "كورونا".

وكشف الاستطلاع - الذي أجرته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية بالتعاون مع مؤسسة (Emg-Different) لبحوث السوق والآراء، حسبما ذكرت وكالة "أكي" الإيطالية، أنه بعد تجاوز حاجز المائة ألف وفاة بفيروس كورونا، ومع انتشار سلالاته الجديدة في البلاد واقترب عطلة عيد الفصح، أصبح واحد من بين كل إيطاليَين مستعد لتقديم مزيد من التضحيات وقبول فرضية إغلاق عام جديد كما حدث مارس الماضي.

وأوضح الاستطلاع، أن نسبة 48% من العينة المستطلعة آراءها أيدت الإغلاق، بينما أعرب 35% فقط عن معارضتهم لإغلاق جديد، وفضل 17% عدم الإجابة.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 22ألأفا و409 إصابات بفيروس كورونا، و332 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 100 ألف و811 حالة وفاة.

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