بايدن يحذر الأمريكيين من تداعيات كورونا الفترة المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الشركات متعاونة مع الحكومة بشأن اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا.وقال جو بايدن في كلمة له، مساء اليوم، أنه لن يتردد في توزيع المعدات والمنتجات الطبية لمكافحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الحذر لأن أمورا كثيرا قد تحدث الفترة المقبلة.وكشف الرئيس الأمريكي عن أن فريق مكافحة كورونا في إدارته سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح كورونا.وأشاد جو بايدن بموافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ الأمريكية، التي بلغت حوالي 1.9 تريليون دولار، وذلك لمعالجة تداعيات وباء كورونا على الولايات المتحدة.