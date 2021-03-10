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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:21 م
موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن، نستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع الخطوات التى يستطيع من خلالها المواطنين المصريين تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، ويبدأ المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لدعم مصر، وستقوم بنشر الرابط خلال السطور التالية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، فيما أكدت ان عدم تسجيل المواطن رقم الموبايل يحرم المواطن من بعض المميزات التى توفرها الوزارة، وعلى رأسها الحصول على الخدمات التموينية الإلكترونية، مثل استخراج بدل الفاقد أو التالف.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

ونقدم لكم خلال الخطوات التالية كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، كما هو بالأتى:

- أولا يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لموقع دعم مصر من هنا .

- ثم كتابة كل البيانات المطلوبة وهى الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم والموجود فى شهادة الميلاد، ورقم البطاقة التموينية، ورقم التليفون الموبايل، من خلال الضغط على زر سجل موبيلك.

- بعد ذلك يضغط المواطن على كلمة حفظ.

- ملحوظة: يجب أن يكون رقم الموبيل مسجل فى احدى شركات الاتصالات، ويكون باسم صاحب البطاقة التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التعامل مع الوزارة عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، مشددة على أن تسجيل رقم الموبايل بهدف استكمال قواعد البيانات، وقالت إنه لا يقع أى ضرر على المواطن من عدم تسجيل رقم الموبايل، لكن تسجيلة يهدف للإستفادة من مميزات الخدمات الإلكترونية.

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رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على البطاقة التموينية

وخلال التقرير السابق قدمنا لكم جميع الخطوات التي يمكن من خلالها المواطنين المصريين تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، للاستفادة من الخدمات التموينية الإلكترونية مثل استخراج بدل الفاقد أو التالف.

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