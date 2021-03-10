تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

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رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على البطاقة التموينية

وخلال التقرير السابق قدمنا لكم جميع الخطوات التي يمكن من خلالها المواطنين المصريين تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، للاستفادة من الخدمات التموينية الإلكترونية مثل استخراج بدل الفاقد أو التالف.