رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

- بعد ذلك تظهر الشروط والأحكام، ويقوم المواطن بالضغط على موافقة.- ثم يضغط المواطن على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع بند تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب الذى تقدم به.وخلال الخطوات السابقة يمكن للمواطن إضافة المواليد على بطاقة التموين.