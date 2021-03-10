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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:01 م
مصر الرقمية
مصر الرقمية
حسين العمدة
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تنشر 《الدستور》رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2021، توفر الدولة المصرية بجميع مؤسستها كل الدعم للمواطنين المصريين الذين يستحقون الدعم، ومساندة محدودى الدخل والأسر الأكثر فقرا، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع المعلومات والتفاصيل عن رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين، والذى من خلالة يستطيع المواطنين المصريين من إضافة مواليد عن طريق الموقع الإلكترونى المخصص وهو بوابة مصر الرقمية، التابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 


وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بوابة مصر الرقمية، التى تدعم تسجيل إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك لتقديم الدعم للمواطنين، خصوصا فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولديكم جميع الخطوات التى تجعل المواطن يقوم بتسجيل إضافة المواليد على بطاقة التموين، كما هو موضح بالأتى:

- فى البداية يدخل المواطن على الرابط الإلكتروني لموقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهو https:digital.gov.eg.

- بعد ذلك يقوم باختيار خدمات التموين.

- ثم إدخال اسم صاحب البطاقة رباعى.

- بعد ذلك اختيار المحافظة التابع لها المواطن.

- ثم الضغط على ايقونة ضم أفراد الأسرة.

- ثم اختيار أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجه الاولى.

- ثم تظهر بيانات المواطن التى قام المواطن بإدخالها، بهدف المراجعة، وإذا كان يرغب المواطن فى تعديل عدد من البيانات، متوفر له القيام بذلك.

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- بعد ذلك تظهر الشروط والأحكام، ويقوم المواطن بالضغط على موافقة.

- ثم يضغط المواطن على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع بند تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب الذى تقدم به.

وخلال الخطوات السابقة يمكن للمواطن إضافة المواليد على بطاقة التموين.

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