قرار جديد من التموين بشأن المخابز





قرارات وزارة التموين الجديدة 2021



وأشار التوجيه إلى أنه يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة ارتكاب أي مخالفات على أن تكون مدة التقسيط بحد أقصي ٢٤ شهر من تاريخ سداد أول قسط.





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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة.