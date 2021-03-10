قرار جديد من التموين بشأن المخابز
الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:07 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة.
وأشار التوجيه إلى أنه يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة ارتكاب أي مخالفات على أن تكون مدة التقسيط بحد أقصي ٢٤ شهر من تاريخ سداد أول قسط.
قرارات وزارة التموين الجديدة 2021
وأشار التوجيه إلى أنه يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة ارتكاب أي مخالفات على أن تكون مدة التقسيط بحد أقصي ٢٤ شهر من تاريخ سداد أول قسط.
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قرار جديد من التموين بشأن المخابز
قرار جديد من التموين بشأن المخابز