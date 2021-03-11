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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

الخميس 11/مارس/2021 - 07:16 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021 في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

مواعيد القطارات في مصر اليوم الخميس 11-3-2021

  • مواعيد القطارات المميزة:
ينطلق عدد من القطارات على خط سكة حديد «طنطا – السنطة – زفتي – الزقازيق»، فئة قطارات إكسبريس درجة مكيفة، ومميزة، وقطارات الركاب.

قطار رقم 239: ينطلق القطار من محطة طنطا، في تمام الساعة 14.45، وينهي رحلته محطة الزقازيق بتمام الساعة 16.20.

قطار رقم 241: يتخرك القطار فى تمام الساعة 16.50 من محطة طنطا،ويصل لمحطة الزقازيق فى تمام الساعة 18.25.

قطار رقم 573: تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 18.25، من محطة طنطا، ويقف فى آخر محطة للرحلة بالزقازيق فى تمام الساعة 19.40.

قطار رقم 243: يصل القطار محطة الزقازيق، محطة النهاية في تمام الساعة 21.00، بعد تحركه من محطة البداية فى تمام الساعة 19.20.

قطار رقم 247: تحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من محطة طنطا، وينهي رحلته فى الزقازيق فى تمام الساعة 23.00.

قطار رقم 522: تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.40 من محطة السنطة، وينهي رحلته فى طنطا فى تمام الساعة 1.00.

  • مواعيد قطارات الإسكندرية
قطار رقم 818: ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2 تنطلق رحلة القطار من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108: وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4: تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 18: تنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.

قطار رقم 24: تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.
  • مواعيد قطارات الصعيد

قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.

قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 10.55.

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قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.

قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.

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