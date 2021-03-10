رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالأوقاف | الموعد الرسمي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:06 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
شيماء حسين
طباعة
ارتفع البحث عبر المنصات الإلكترونية عن صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالأوقاف عقب إعلان وزارة المالية الجدول الزمني لصرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك الآلي لمنع تكدس المواطنين خاصة كبار السن لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الجدول الزمني لمواعيد صرف موظفي كل وزارة أو هيئة حكومية. 

صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالأوقاف


أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف رواتب الموظفين والعاملين بوزارة الأوقاف المصرية وهو يوم 23 مارس الجاري حتى يتثنى لهم صرف رواتب دون التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك بجميع المحافظات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يقضي على الجهاز المناعي بالكامل الذي يحاول التصدى له عقب اختراق الجسم عن طريق الجهاز التنفسي فيسبب في الوفاة الفورية في حالة فشل خلايا المناعة. 

مواعيد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة


وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة المالية لتنظيم عملية صرف رواتب الموظفين و العاملين بالدولة فإن صرف الرواتب الشهرية سيكون خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري بمختلف محافظات الجمهورية لمنع التكدس أمام ماكينات صرف البنوك الآلي خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث ينتقل فيروس كورونا عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على أعضاء الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم التي تتصدى له وقد طرحت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا يمكن للمواطنين من خلاله حجز جرعات من لقاء المستورد

اقرأ أيضاً



تعرف على موعد صرف رواتب الوزارات


وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالأوقاف يوم 23 مارس الجاري ضمن صرف رواتب  العاملين في 26 وزارة وهيئة في ذلك اليوم بينما يتم صرف رواتب العاملين ب 16 وزارة وهيئة تابعة لهم يوم 24 مارس فيما يتم صرف رواتب العاملين ب 9 وزارات وهيئات تابعة لهم في يوم 25 مارس الجاري وذلك كنوع من تنظيم عملية الصرف التي وضعتها الحكومة كإجراء احترازي لمنع انتشار خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين. 

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

تصل لـ60%.. تخفض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

الصور

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

الأكثر قراءة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى

فريدة النقاش: المثقفون معزولون عن الناس لأن أغلبهم منشغلون بأرزاقهم (حوار)

بدء فعاليات تكريم رسامات مصر في ختام ملتقى رواد الكاريكاتر

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة