صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالأوقاف | الموعد الرسمي





صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالأوقاف





أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف رواتب الموظفين والعاملين بوزارة الأوقاف المصرية وهو يوم 23 مارس الجاري حتى يتثنى لهم صرف رواتب دون التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك بجميع المحافظات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يقضي على الجهاز المناعي بالكامل الذي يحاول التصدى له عقب اختراق الجسم عن طريق الجهاز التنفسي فيسبب في الوفاة الفورية في حالة فشل خلايا المناعة.





مواعيد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة





وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة المالية لتنظيم عملية صرف رواتب الموظفين و العاملين بالدولة فإن صرف الرواتب الشهرية سيكون خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري بمختلف محافظات الجمهورية لمنع التكدس أمام ماكينات صرف البنوك الآلي خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث ينتقل فيروس كورونا عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على أعضاء الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم التي تتصدى له وقد طرحت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا يمكن للمواطنين من خلاله حجز جرعات من لقاء المستورد





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تعرف على موعد صرف رواتب الوزارات





وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالأوقاف يوم 23 مارس الجاري ضمن صرف رواتب العاملين في 26 وزارة وهيئة في ذلك اليوم بينما يتم صرف رواتب العاملين ب 16 وزارة وهيئة تابعة لهم يوم 24 مارس فيما يتم صرف رواتب العاملين ب 9 وزارات وهيئات تابعة لهم في يوم 25 مارس الجاري وذلك كنوع من تنظيم عملية الصرف التي وضعتها الحكومة كإجراء احترازي لمنع انتشار خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين.

ارتفع البحث عبر المنصات الإلكترونية عنعقب إعلان وزارة المالية الجدول الزمني لصرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك الآلي لمنع تكدس المواطنين خاصة كبار السن لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الجدول الزمني لمواعيد صرف موظفي كل وزارة أو هيئة حكومية.