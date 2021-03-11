مع قرب افتتاحها.. أبرز خطوات تنفيذ الدولة للعاصمة الجديدة

- استقبال الموظفين في العاصمة



- استلام مباني الوزارات خلال 3 أشهر



- حفل افتتاح العاصمة



لما يقرب من 6 سنوات عملت الشركات المنفذة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة جاهدة للانتهاء من تنفيذ مشروعات العاصمة، وسط صعوبات بالغة كان آخرها انتشار فيروس كورونا المستجد ووقف الطيران الدولي الذي أثر على خطط تسليم المشاريع.وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية خلال العام الجاري، "الدستور" تستعرض في السطور التالية خطوات تنفيذ العاصمة الإدارية خطوة بخطوة.أعلنت الحكومة عن مشروع العاصمة الإدارية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، وتم تخطيطه ليكون مقرًا للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضًا متنزه رئيسي ومطار دولي، ويقام على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.ويتضمن المشروع مركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي ويتضمن 18 مبنى وزاري ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء، والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية على مساحة 8 كم مربع ومدينة المعرفة والمدينة الترفيهية.تستعد العاصمة الإدارية الجديدة في أغسطس المقبل، للتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، واستقبال عدد من الموظفين على أن يتم نقلهم تباعًا، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني، وتم الإعلان عن أن 13 وزارة سوف تنتقل كمرحلة أولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة سواء نقل بشكل كلي أو جزئي من خلال تمثيل القيادات فقط، من بينهم رئاسة مجلس الوزراء بشكل تدريجي كجزء من خطة نقل الموظفين إلى العاصمة.ويبلغ إجمالي الجهات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عام 119 جهة، من بينهم رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة، وهناك جهات سيتم نقلها بشكل كامل تبلغ 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات.بلغ أعداد الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول، وصل حتى الآن إلى 38817 موظفًا، وتم تحديث ملفات 33271 موظفًا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفًا للموظفين المتبقين.- تدريب الموظفين استعدادا للنقلوتم تدريب 23% من الموظفين بموجب 8977 موظفًا، كما تم تدريب 339 موظفًا على مهارات التواصل الفعال خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري، استعدادًا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية العام القادم 2021، وهناك عدد من الوزارات تم الاستقرار بشأنها بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.إنجازات الحكومة في العاصمةكما بلغ حجم الأعمال المنفذة في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 300 مليون دولار، لتنفيذ 20 برجًا ما بين سكني وتجاري وإداري، تم الانتهاء من حوالي 60% من أعمال الخرسانات بالمشروع بإجمالي حوالي 800 ألف متر مكعب.وتستعد الوزارات لاستلام مبانيها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية خلال أسابيع للانتقال إليها بشكل تدريجي، وستنتهي عملية تجهيز مباني الوزارات بالفرش والمكاتب خلال 3 أشهر بعد استلام الوزارات للمباني لمراعاة تجهيز الفرش وفقًا لمتطلباتها.وتم توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات، وتم ربط جميع الوزارات على الشبكة، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر لمنطقة الوزارات، وتم ربطها على الشبكة الرئيسية المنفذة حتى مدينة بدر، وتم كذلك الانتهاء من شبكات الكهرباء مع ربط جميع المباني بالموزعات.وجاري حاليًا أعمال تركيب الواجهات الزجاجية لـ5 أبراج داخل المشروع، بإجمالي 2000 قطعة وجار أعمال الشحن والتوريد للقطع المتبقية من الصين، حيث أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، باستثمارات 3 مليار جنيه.أعلن الرئيس عيد الفتاح السيسي عن استعداد الحكومة لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجاري، وتبحث الحكومة الآن الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والسيناريوهات المقترحة لفعاليات الافتتاح وضرورة أن يكون هذا الافتتاح على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الذي يعبر عن مصر الحديثة.وتناقش الحكومة عددا من التفاصيل المتعلقة بحفل الافتتاح والبرنامج الزمني المقترح والفعاليات المخطط إقامتها، وعناصر الإبهار للحضور والوفود المشاركة ومتابعي الاحتفال في كل بقعة من مصر والعالم، مع تحديد جولة داخل العاصمة الإدارية لتحديد المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية، تمهيدا لاستكمال الترتيبات اللازمة، قبل عرض التصورات المطروحة على رئيس الجمهورية.