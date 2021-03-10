أغرب الحيوانات التى ولدت بطفرات جينية (صور)

يعتبر إقتناء حيوان أليف من الأمور الجيدة التى تساهم فى تحسين الحالة المزاجية والجسدية، وفقًا للكثير من الدراسات التى أجريت.وفي كل يوم نعيشه، يزداد اندهاشنا وتعجبنا من الأشياء التي نراها في الطبيعة من حولنا، فهناك بعض الحيوانات ولدت بطفره جينية جعلتها فريدة من نوعها.ففى هذا التقرير نعرض أغرب الصور لحيوانات ولدت بطفرات جينية جعلتها الأغرب والاندر فى العالم، من أطول شعر لكلب، وذقن لقطة.