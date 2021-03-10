السودان يبحث ترتيبات انعقاد مؤتمر نظام الحكم الإقليمى

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، الاجتماع الثاني للجنة المختصة بقيام مؤتمر نظام الحكم الإقليمي في البلاد، بحضور قادة أطراف العملية السلمية والخبراء والمختصين في هذا المجال.وقال عضو اللجنة أحمد تقد، في تصريح صحفي، إن الاجتماع بحث القضايا المرتبطة بأعمال اللجنة التي تمحورت في تحديد موعد المؤتمر، والجهات المعنية بالمشاركة والترتيبات اللازمة لقيامه وإجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية.وأضاف أن اللجنة قررت تكوين لجنة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية والشعبية لتكون بمثابة المرجعية الأساسية للمؤتمر.وأوضح أن وزارة الحكم الاتحادي، ووزارة العدل، ومفوضية السلام، ووزارة المالية، ستتولى الإعداد للقضايا المطروحة في المؤتمر وإقامة الورش مستعينة بالخبراء ومراكز البحوث، فيما تتولى اللجنة الفنية الإعداد لوضع تصور كامل لأعمال وترتيبات المؤتمر.وأشار إلى أن اللجان سترفع تقاريرها يوم الثلاثاء المقبل للخروج برؤية متكاملة لكيفية قيام المؤتمر والذي يهدف بشكل أساسي لمراجعة التقسيم الإداري وتحديد السلطات والصلاحيات المطلوبة لنظام الحكم الإقليمي في السودان.