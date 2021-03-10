السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات

زار حسام السويفي، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين "تحت السن"، المزمع إجراؤها الجمعة المقبل مقر مؤسسة «الدستور»، للحديث مع الزملاء عن برنامجه الانتخابي.حث السويفي، الزملاء بالمؤسسة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة الفعالة لحسم الأصوات لصالح المرشحين الذين سيمثلون الجمعية العمومية بالنقابة، مطالبًا بضرورة اختيار المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل الجمعية العمومية، لتحقيق طلباتهم في تحسين أوضاعهم بالمؤسسات، والسعي للحصول على مكاسب لهم خلال الفترة المقبلة.وجاءت بنود البرنامج الانتخابي لمرشح عضوية نقابة الصحفيين "تحت السن" كالتالي:أولًا: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 20% سنويَا، عبر رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للقضاء على ظاهرة الرشوة الانتخابية قبيل إجراء الانتخابات.ثانيًا: صرف بدل البطالة لجميع الصحفيين المفصولين في جميع الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بالمساواة بين جميع الصحفيين المفصولين بمنحهم بدل البطالة، كما ينص على ذلك في القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين.ثالثًا: تكريم أسر شهداء المهنة في ذكرى استشهادهم، عن طريق إحياء ذكراهم بحفل تأبين داخل النقابة وبحث طلبات أسرهم ومتابعتهم الدائمة.رابعًا: التصدي لظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين عن طريق الاعتصام بنفسي داخل مكاتب رؤساء التحرير الذين يصرون على فصل أي زميل تعسفيًا حتى يتراجع عن قراره، وشطب أي رئيس تحرير يتعمد فصل الزملاء فصلًا تعسفيًا.خامسًا: بحث مطالب أسر الزملاء المحبوسين ومتابعتهم يوميا، والعمل على إخلاء سبيلهم.سادسًا: فتح ملف الشهادات المزورة، لشطب كل من يتم اكتشاف تزويره شهادته الجامعية.سابعًا: العمل على إجراء تعديل تشريعي في القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠بما يتماشى مع مستجدات المهنة والعصر، وتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية للسماح لمحرريها القيد بنقابة الصحفيين، وتعديل شروط القيد، باشتراط إجراء اختبار تحريري وشفوي للمتقدمين للجنة القيد من شيوخ المهنة، بدلا من تشكيل لجنة القيد من أعضاء مجلس النقابة لضمان نزاهة وشفافية اللجنة، وعدم الاكتفاء بالأرشيف الصحفي وخطاب التعيين وبرنت التأمينات ونسف القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين سيكون أحد أهم بنود برنامجي، الذي سأعمل على تغييره، بدعوى قضائية أو عبر توافق الجمعية العمومية.ثامنًا: عودة الهيبة للنقابة، وإعلاء كرامة الصحفي دائما عبر العديد من الفعاليات التي تعيد للمهنة والنقابة سابق عهدها.تاسعًا: مساواة مبلغ المعاش ببدل التدريب والتكنولوجيا، والبحث عن آليات لزيادة معاش شيوخ المهنة، بعدما أفنوا حياتهم في بلاط صاحبة الجلالة.عاشرًا: صرف المعاش كاملا لأسر الزملاء المتوفين، دون اشتراط مرور مدة زمنية معينة منذ قيده بجدول المشتغلين.الحادي عشر: إلزام نقابة الصحفيين بإنشاء موقع صحفي، ليعمل به جميع الصحفيين المتوقفة صحفهم، والمفصولين تعسفيا، والمتعطلين عن العمل.الثاني عشر: الاهتمام بصحفيي المحافظات والمراسلين عبر زيارة محافظة أو أكثر كل أسبوع، والاستماع لمطالب الصحفيين بها، والعمل على تذليل العقبات، وحل المشكلات التي تواجههم، أحد بنود برنامجي الانتخابي؛ عضو مجلس نقابة الصحفيين من المفترض ألا يعرف الراحة إلا بعد حل مشكلات جميع الزملاء، وألا يكون برنامجه عبارة عن وعود زائفة، أو شعارات حنجورية فقط.الثالث عشر: إلزام جميع رؤساء التحرير بتعيين جميع المتدربين الذي مضى على عملهم عام بالصحف الصادرة بترخيص مصري، لقيدهم بنقابة الصحفيين.وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين عدم اكتمال نصابها القانوني، الجمعة 5 مارس، فى الانتخابات التى تجرى على مقعد النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس "التجديد النصفي" رقم 52 في تاريخ النقابة.ومن المقرر أن تعقد الجمعية للمرة الثانية يوم 19 مارس الجاري.