رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:14 م
حسام السويفي
حسام السويفي
إسلام نصير
طباعة
زار حسام السويفي، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين "تحت السن"، المزمع إجراؤها الجمعة المقبل مقر مؤسسة «الدستور»، للحديث مع الزملاء عن برنامجه الانتخابي.

حث السويفي، الزملاء بالمؤسسة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة الفعالة لحسم الأصوات لصالح المرشحين الذين سيمثلون الجمعية العمومية بالنقابة، مطالبًا بضرورة اختيار المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل الجمعية العمومية، لتحقيق طلباتهم في تحسين أوضاعهم بالمؤسسات، والسعي للحصول على مكاسب لهم خلال الفترة المقبلة.

وجاءت بنود البرنامج الانتخابي لمرشح عضوية نقابة الصحفيين "تحت السن" كالتالي:

أولًا: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 20% سنويَا، عبر رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للقضاء على ظاهرة الرشوة الانتخابية قبيل إجراء الانتخابات.

ثانيًا: صرف بدل البطالة لجميع الصحفيين المفصولين في جميع الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بالمساواة بين جميع الصحفيين المفصولين بمنحهم بدل البطالة، كما ينص على ذلك في القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين.

ثالثًا: تكريم أسر شهداء المهنة في ذكرى استشهادهم، عن طريق إحياء ذكراهم بحفل تأبين داخل النقابة وبحث طلبات أسرهم ومتابعتهم الدائمة.

رابعًا: التصدي لظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين عن طريق الاعتصام بنفسي داخل مكاتب رؤساء التحرير الذين يصرون على فصل أي زميل تعسفيًا حتى يتراجع عن قراره، وشطب أي رئيس تحرير يتعمد فصل الزملاء فصلًا تعسفيًا.

خامسًا: بحث مطالب أسر الزملاء المحبوسين ومتابعتهم يوميا، والعمل على إخلاء سبيلهم.

سادسًا: فتح ملف الشهادات المزورة، لشطب كل من يتم اكتشاف تزويره شهادته الجامعية.

سابعًا: العمل على إجراء تعديل تشريعي في القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠بما يتماشى مع مستجدات المهنة والعصر، وتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية للسماح لمحرريها القيد بنقابة الصحفيين، وتعديل شروط القيد، باشتراط إجراء اختبار تحريري وشفوي للمتقدمين للجنة القيد من شيوخ المهنة، بدلا من تشكيل لجنة القيد من أعضاء مجلس النقابة لضمان نزاهة وشفافية اللجنة، وعدم الاكتفاء بالأرشيف الصحفي وخطاب التعيين وبرنت التأمينات ونسف القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين سيكون أحد أهم بنود برنامجي، الذي سأعمل على تغييره، بدعوى قضائية أو عبر توافق الجمعية العمومية.

ثامنًا: عودة الهيبة للنقابة، وإعلاء كرامة الصحفي دائما عبر العديد من الفعاليات التي تعيد للمهنة والنقابة سابق عهدها.

تاسعًا: مساواة مبلغ المعاش ببدل التدريب والتكنولوجيا، والبحث عن آليات لزيادة معاش شيوخ المهنة، بعدما أفنوا حياتهم في بلاط صاحبة الجلالة.

عاشرًا: صرف المعاش كاملا لأسر الزملاء المتوفين، دون اشتراط مرور مدة زمنية معينة منذ قيده بجدول المشتغلين.

الحادي عشر: إلزام نقابة الصحفيين بإنشاء موقع صحفي، ليعمل به جميع الصحفيين المتوقفة صحفهم، والمفصولين تعسفيا، والمتعطلين عن العمل.

الثاني عشر: الاهتمام بصحفيي المحافظات والمراسلين عبر زيارة محافظة أو أكثر كل أسبوع، والاستماع لمطالب الصحفيين بها، والعمل على تذليل العقبات، وحل المشكلات التي تواجههم، أحد بنود برنامجي الانتخابي؛ عضو مجلس نقابة الصحفيين من المفترض ألا يعرف الراحة إلا بعد حل مشكلات جميع الزملاء، وألا يكون برنامجه عبارة عن وعود زائفة، أو شعارات حنجورية فقط.

الثالث عشر: إلزام جميع رؤساء التحرير بتعيين جميع المتدربين الذي مضى على عملهم عام بالصحف الصادرة بترخيص مصري، لقيدهم بنقابة الصحفيين.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين عدم اكتمال نصابها القانوني،  الجمعة 5 مارس، فى الانتخابات التى تجرى على مقعد النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس "التجديد النصفي" رقم 52 في تاريخ النقابة.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية للمرة الثانية يوم 19 مارس الجاري.
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات
السويفى يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين المشاركة فى الانتخابات

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

تصل لـ60%.. تخفض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

الصور

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

الأكثر قراءة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى

فريدة النقاش: المثقفون معزولون عن الناس لأن أغلبهم منشغلون بأرزاقهم (حوار)

بدء فعاليات تكريم رسامات مصر في ختام ملتقى رواد الكاريكاتر

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة