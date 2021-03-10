تشكيل لجنة لبحث تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة

قال خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، إنه سيتم تشكيل لجنة بناء على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، لبحث تظلمات ذوي الإعاقة والمتعلقة بوقف واستبعاد بطاقات الخدمات المتكاملة، موضحا أن ذلك سيكون بالتعاون مع عدة وزارات منها الصحة والتعليم العالي، مشيرا إلى أن مكاتب التأهيل تأثرت بجائحة كورونا، وتم وقف العمل بها فى 18 مارس 2020، ونتيجة لذلك تعالت صيحات أشخاص ذوى الإعاقة، لتوقف عدد من البطاقات الى انه تم إستئناف العمل بها منتصف شهر يوليو الماضي مع إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وذلك لأن مكاتب التأهيل لها أهمية كبيرة في ظل هذه الظروف الراهنة.وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة المشكلة ستضم المحافظين ومدير مديرية التضامن فى المحافظات وعضوية كلا مدير التأهيل في المحافظة، أحد اشخاص المجلس القومي لذوي الإعاقة، ممثلي وزارة الصحة وممثلي التعليم العالي والبحث العلم، وستكون اللجنة منوط بها دراسة تظلمات هؤلاء الاشخاص لبحث احقية تظلماتهم من عدمها بناء على التقييم الطبي والوظيفي ومنها سيتم إعطاء الخدمة أو عدم إعطائها لشخص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن كل ذوي الاعاقة لديه الفرصة فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.