«الصدر» يدعو المجتمع الدولى للتدخل لإنهاء الحرب فى اليمن

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، ضرورة وجود تدخل دولي لإنهاء الحرب في اليمن.وقال حيدر الجابري، المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر وفق لوكالة رويترز الإخبارية: "نرى هذه الأيام تصعيدا واضحا في الحرب بين المملكة العربية السعودية واليمن، وبالتحديد مع الحوثيين".وأضاف: "يجب أن يكون هناك تدخل لإنهاء هذه الحرب التي تفيء على المنطقة جمعاء بالتوتر والصراعات الدموية، فعلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الإسلامية العمل.