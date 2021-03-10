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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

شيخ الأزهر لسفير بلجيكا: وثيقة الأخوة الإنسانية دليل استرشادي للسلام العالمي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:11 م
شيخ الأزهر وسفير
شيخ الأزهر وسفير بلجيكا
أميرة العناني
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي في القاهرة، اليوم الأربعاء، إن قيام حضارة إنسانية معاصرة ترتكز على قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك يتطلب منا جميعًا العمل والمثابرة والتضامن، وبذل المزيد من أجل تغيير الصور النمطية عن الآخر واستبدالها بنماذج إيجابية تساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والتقارب.

وأكد أن الأزهر قطع شوطًا كبيرًا من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع الفاتيكان وهي تمثل خارطة طريقٍ إنساني ودليلًا استرشاديًّا للسلام العالمي.

من جانبه، أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ناقلًا تحيات وتقدير الكاردينال جوزيف دى كيسيل، أسقف بلجيكا رئيس أساقفة بروكسل، إلى فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بدور الأزهر في التصدي للفكر المتطرف بكل حزم وبشكل علمي وعملي معاصر، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع بشكل مستمر ودائم نشاطات الطلاب البلجيكيين الدارسين في الأزهر، وتعمل على تسيير أمورهم وتذليل أي عقبات تواجههم.

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