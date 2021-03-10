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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أفضل الأدعية المستجابة في ليلة الاسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:50 م
الأدعية
الأدعية
إيمان ماهر
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تبدأ من بعد مغرب اليوم الأربعاء، وحتى فجر الخميس ليلة الإسراء والمعراج، التي أسري فيها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بيت الله الحرام بمكة المكرمة إلى بيت المقدس ليريه الله تعالى من آياته الباهرة، والتي تعد أكبر المعجزات الحسيّة التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأدعية المستجابة في ليلة الاسراء والمعراج

ومن الأدعية المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج أن يقولها الإنسان فى تلك الليلة وفى كل وقت "اللہم لا تشمت اعدائى بدائى، واجعل القرآن العظيم دوائى وشفائى، أنت ثقتى ورجائى واجعل حسن ظنى بك شفائى، اللهم ثبت على عقلى ودينى، وبك يا رب ثبت لى يقينى وارزقنى رزقًا حلالًا يكفينى وابعد عني شر من يؤذينى، ولا تحوجنى لطبيب يداوينى، اللهم استرنى على وجه الارض، اللهم ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك.

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ومن أفضل الأدعية المستجابة في ليلة الاسراء والمعراج دعاء «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك».

ودعاء «يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

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