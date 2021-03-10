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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات جيدة لـ «قبل الأربعين» وضعيفة لـ«شاومينج وريما»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:40 م
قبل الأربعين
قبل الأربعين
محمد قدري
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شهدت إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض هذا الأسبوع تراجعا كبيرا، فيما حقق فيلم «قبل الأربعين» إيرادات جيدة بينما فيلمي «شاومينج وريما» حققا إيرادات ضعيفة للغاية جيدة في شباك التذاكر، مما جعل الكثير من السينيمات ترفعهما من دور العرض بشكل ملحوظ.

نجح فيلم "قبل الأربعين، في الحفاظ قليلا على حصيلته، حيث جمع إيرادات قدرت هذا الأسبوع بـ 208 ألف جنيه لتصل كل إيراداته إلى مليون جنيه و761 ألفا بعد أكثر من 5 أسابيع من تواجده بدور السينما، والفيلم ينتمي إلى فئة أعمال الرعب والتشويق، ويشارك في بطولته كلا من: داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، ومعتز هشام، وأحمد حلاوة، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

ولم يصمد فيلم "شاومينج" كثيرا في دور العرض، وجمع هذا الأسبوع 34 ألف جنيه لتصل كل إيراداته إلى 675 ألف جنيه خلال فترة عرضه، ويتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة في إطار كوميدي ساخر، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا منهم صلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة، وحامد الشراب، وتونى ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوي، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجي، ويوسف حسام، ومحمود فارس، ويوسف وليد يوسف، ومحمد حسني، وسعاد القاضي.

بينما تراجعت إيرادات "ريما" أيضا، حيث حقق هذا الأسبوع 11 ألف جنيه فقط، لتصل كل إيراداته إلى 2 مليون جنيه و200 ألفا، وهو من بطولة محمد ثروت ومايا نصري وفراس سعيد.

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