القبض على 17 متهمًا بحيازة أسلحة نارية في أسيوط

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.وأسفرت جهودها عن ضبط 21 قطعة سلاح ناري عبارة عن (10 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 4 فرد محلى، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 9 خزينة)، بحوزة 17 متهمًا، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.