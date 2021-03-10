حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 10 مارس 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:29 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:
مهنيا: محتاج أن تبتعد عن الروتين فى عملك والدخول فى أجواء جديدة وتقبل نقد الآخرين لك لأنها دافعك للنجاح في الاختبارات والاختيارات القادمة لك.
عاطفيا: الأجواء مناسبة وخطوة جيدة لرجوع علاقتك مع الشريك أفضل مما كانت فهو يفكر دائما كيف يسعدك.
صحيا: التفكير والقلق السبب في تعبك تحتاج لعلاج أفضل وقلل من التكنولوجيا واحتك بالطبيعة أكثر.
مهنيا: محتاج أن تبتعد عن الروتين فى عملك والدخول فى أجواء جديدة وتقبل نقد الآخرين لك لأنها دافعك للنجاح في الاختبارات والاختيارات القادمة لك.
عاطفيا: الأجواء مناسبة وخطوة جيدة لرجوع علاقتك مع الشريك أفضل مما كانت فهو يفكر دائما كيف يسعدك.
صحيا: التفكير والقلق السبب في تعبك تحتاج لعلاج أفضل وقلل من التكنولوجيا واحتك بالطبيعة أكثر.