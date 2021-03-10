حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 10 مارس 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:36 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:
مهنيا: خطوة إيجابية غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك، ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك.
عاطفيا: لا تدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك، أنت شخص كتوم وتتحمل أعباء كثيرة هذه الفترة.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة لأنها تؤثر علي صحتك بالسلب، اجذب الطاقة الإيجابية لحياتك.
مهنيا: خطوة إيجابية غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك، ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك.
عاطفيا: لا تدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك، أنت شخص كتوم وتتحمل أعباء كثيرة هذه الفترة.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة لأنها تؤثر علي صحتك بالسلب، اجذب الطاقة الإيجابية لحياتك.