حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية والقادم أفضل لك.عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك، لديك بدايات، لا تتهور في قراراتك.صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.