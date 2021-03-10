حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 10 مارس 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:36 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية والقادم أفضل لك.
عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك، لديك بدايات، لا تتهور في قراراتك.
صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.
مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية والقادم أفضل لك.
عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك، لديك بدايات، لا تتهور في قراراتك.
صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.