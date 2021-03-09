إيطاليا وقبرص تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، أوجه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الأوروبية.وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية- وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي)- أن زيارة دي مايو تتضمن أيضا عقد لقاءات مع كل من نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية في قبرص (يونفيسب)، إليزابيث سبهار.