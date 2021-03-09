جيوانا: النساء يمثلن عنصرًا رئيسيًا لتعزيز قوة الناتو

أكد ميرتشيا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو): إن الحلف حقق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بدمج الجنسين من الرجال والنساء في جميع مجالات العمل، من السياسة والتخطيط والتدريب والتعليم إلى المهمات والعمليات الميدانية والعسكرية.وفي كلمة ألقاها أمام لجنة- عبر الإنترنت- تحتفل بالمرأة المُلهمة، خلال قمة شبكة النساء المحترفات (PWN) في رومانيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سلط جيوانا الضوء على المساهمة الجوهرية التي يمكن أن تقدمها النساء لجعل الحلف أكثر قوة وأكثر شمولًا.وأشار أيضًا إلى أن مبادرة الناتو 2030 والقرارات القادمة لقادة الناتو في قمة 2021 ستساعد أيضًا في تعزيز أجندة الناتو حول المرأة والسلام والأمن.وأوضح جيوانا: إن تفهم كيفية تأثير التحديات الأمنية بشكل مختلف على الرجال والنساء يقع في صميم النهج الشامل للجنسين الذي يتبناه حلف الناتو، كما أن تعزيز قدرته على الاستفادة من المهارات والكفاءات الفردية، بما يشمل تولي المرأة معظم المناصب العليا، لا يزال جهدًا مستمرًا، بما يتماشى مع موضوع "المرأة في القيادة" في يوم المرأة العالمي للعام الحالي.وشاركت السيدة ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لأيرلندا والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة روبرتا ميتسولا النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي، في الحدث، الذي جمع ممثلين عن شبكة النساء المهنيات عبر 19 مدينة في رومانيا.وتم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن رسميًا في 31 أكتوبر عام 2000، والذي يستند فيه نهج الناتو تجاه أجندة المرأة والسلام والأمن إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: التكامل والشمول والنزاهة.