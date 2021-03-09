للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

ترصد جريدة الدستور، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 حيث نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد اختبارات الفصل الترم الثاني لعام 2021 لجميع المراحل، و تم الكشف علي كافة المعايير لتقييم الطلاب خلال الترم الثاني للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتي الفصل الثاني الإعدادي في المدراس الحكومية والخاصة والدولية.









أوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء 3 امتحانات ورقية مجمعة خلال الشهور التالية وهي ( مارس _ أبريل _ مايو ) توضع الاختبارات بنفس الظوابط المتعلقة باختبارات صفوف النقل بدءاً من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الاعدادي كبديل لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، وأكدت أن الإختبار الشهري يأتي في محتوي ما تم دراسته قبل الاختبار، وأشار إلي أن ما يتم الاختبار فيه ينتهي ولا يأتي في اختبارات الشهور التالية.





مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021





كشفت الوزارة أن اختبار مادة التربية الدينية يتم إجراؤه في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع إختبار شهر مايو.









في السطور التالية ننشر التفاصيل الكاملة حول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 لجميع المراحل:





_ مواعيد امتحانات شهر مارس للمرحلة الابتدائية :





امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29 مارس الحالي.





امتحان طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الحالي.





امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الحالي.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021

_ مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:





امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.





امتحان طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.





امتخان طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021.





_مواعيد امتحانات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:





امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

امتحان طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021





امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021.





_ مواعيد امتحانات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:





امتحان طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.





امتحان طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

_ مواعيد امتحانات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:





امتحان طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.





امتحان طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021

_ مواعيد امتحانات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:





امتحان طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.





امتحان طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.





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