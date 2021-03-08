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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد بداية الترم الثانى بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:31 م
الطلاب
الطلاب
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل على موعد بداية الترم الثانى بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور دخول الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء معظم المراحل الدراسية امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن يكون بداية العام الدراسي الثاني هو يوم السبت 13 مارس المقبل، بالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت، لكن المدارس التي تعمل يوم الاحد ستبدأ الدراسى فيها 14 مارس المقبل، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن حضور الطلاب في المدارس يكون اختياري، وليس إجباري، خصوصًا فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها ستوفر المناهج والشرح كل الدروس في كافة المراحل الدراسية عبر المنصات الإلكترونية مثل مدرستنا التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، للتعليم عن بعد، بهدف تطوير النظام التعليمي، ومواكبة التطور التكنولوجي التي تعمل به كافة الدول المتطورة في التعليم حول العالم.

موعد بداية الترم الثانى بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجهيز كافة سبل حماية الطلاب والحفاظ على صحتهم من خلال إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك لاستقبال الطلاب في الترم الثاني للعام الدراسي الجديد، وتقوم الوزارة بتعقيم الفصول وتطبيق التباعد في الجلوس بين الطلاب الذين يحضرون إلى المدرسة، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم للمدرسة، مع إلزام المُدرسين والعاملين بالمدرسة لارتداء الكمامات الطبية طوال فترة توجدهم بالمدرسة حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين أيضًا، ومن المقرر أن تكون عودة المجموعات المدرسية، في 10 مارس المقبل، مع التأكيد على أن أي طالب درجة حرارته مرتفعة لن يسمح له بحضور مجموعات التقوية حتى شفاءة من الأسباب المرضية.

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ومن المقرر أن يكون بداية العام الدراسي الثاني هو يوم السبت 13 مارس المقبل، بالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت، لكن المدارس التي تعمل يوم الاحد ستبدأ الدراسى فيها 14 مارس المقبل.

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