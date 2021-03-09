حمزة نمرة: توقعت نجاح «فاضي شوية» وحاولت خلق عمل إيجابي في الألبوم (حوار)

- بداية حدثنا عن تفاصيل ألبومك الغنائي "مولد سنة 80"؟

- حدثنا عن الذين تعاونت معهم في الألبوم ؟

كان هناك أغنية باللهجة الأردنية حدثنا عنها ؟

- دائمًا ما تحمل أغانيك رسائل إنسانية هل ذلك معتمد في اختيارتك الفنية ؟

- حدثنا عن رد الفعل الإيجابي حول أغنية "فاضي شوية"؟

- وما رأيك فيما تداولته السوشيال ميديا حول أغنية "فاضي شوية" ؟

- من المطرب الذي تود أن تتعاون معه في ديو غنائي ؟

- ما رأيك في أغاني المهرجانات ؟

ـ وما رأيك في برامج المسابقات الغنائية؟

ـ ولكن الكثير يراها برامج ناجحة؟

- أخيرًا.. ماذا عن جديدك الفترة المقبلة؟

حقق المطرب حمزة نمرة نجاحا كبيرا من خلال ألبومه الأخير "مولود سنة 80" ولاقى الألبوم ردود فعل قوية جدا، خاصة لما تضمنته من أغنيات مختلفة وموسيقى متنوعة.وقدم نمرة نفسه في الألبوم الجديد بشكل مختلف، حيث تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين إضافة إلى قيامه بالتلحين لنفسه أغلب الأغنيات الخاصة بالألبوم؛ وفي حواره لـ"الدستور" كشف نمرة عن تفاصيل التجهيزات الأولية لألبومه وعن ردود الفعل التي حدثت بعد تقديمه للجمهور إضافة إلى الحديث عن الجديد لديه الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار..الألبوم نزل آخر 2020 وكان مكون من 12 أغنية ونزل على شهر ونصف كل يوم أربعاء أغنيتين؛ ورد الفعل كان كبير في مصر والوطن العربي؛ الفكرة بالنسبة لي كانت فكرة شخصية جدا موضوعات كتير أشعر بها أنا ومن حولي؛ وكنت احتاج أن يقدم الألبوم في آخر 2020 في سنة صعبة علي المستوي الفني والعالمي بسبب كوفيد 19 والوباء المنتشر؛ شعرت أنني احتاج أن أقدم شئ به فن وإبداع وفكرة؛ واتحدي الظروف الموجودة حاليا؛ وأقول لنفسي من خلاله أننا نتحدى تلك الظروف؛ ونخلق منها عمل إيجابي وأفكار إبداعية موسيقية مختلفة.تعاونت في الألبوم مع فنانين كتير جدًا؛ وشعراء كتير؛ مثل عمر طاهر الشاعر الكبير؛ واصدقائي حازم ويفي؛ ومحمد شافعي؛ وخليل عز الدين؛ ومنتصر حجازي؛ وعلى مستوى الألحان؛ قمت بالتلحين لنفسي أغلب الأغنيات؛ ولكن هناك اغنية واحدة للملحن رامي عادل؛ وأغلب التوزيع من توزيع كريم عبد الوهاب؛ وهناك أغنيتين لمصطفي نجم.لأول مرة قمت بالغناء باللهجة الأردنية مع الشاعر والملحن ديمرچيان وهو من فرقة اوتوستراد الأردنية؛ وهو صديق عزيز وعمل أغنية اسمها "يابا" تعاونت في الألبوم بشكل كبير مع موسيقيين على مستوى كبير من الوطن العربي والعالمي.نقدر نقول متعمد أن أضع شيء إنساني لأنه حاجة جوايا أعبر عما بداخلي وفي نفس الوقت أشعر أن في ناس كتير تشعر بهذه الأفكار وهذه الأحاسيس والحمدلله ردود الأفعال إلي الان تؤكد أنوما شعرت به موجود وما فكرت فيه موجود بالفعل.رد فعل كبير ونجاح كبير.. الأغنية عندما لحنتها وسمعتها إلى الأصدقاء المقربين وعائلتي كان باين من ردود الفعل بها احتمال أن تنجح نجاح كبير والحمد لله ما توقعناه حدث أكثر منه وده توفيق من الله.السوشيال ميديا فرقت ما بين من يغني الأغنية وما بين ناس تكتب الكلمات وناس بتهزر وأنا أرحب بكل الردود وإن دل على شيء يدل على أن الحمد لله الأغاني نجحت، وأزعم أن كلمة فاضي شوية محدش يعرف يقول لحد الكلمة غير لما يكمل باقي الأغنية ده دليل أن الأغاني انتشرت بشكل واسع جدا.كل المطربين يشرفوني أن أغني معهم والعمل هو الذي يفرض نفسه سواء الكلمات أو اللحن والفكرة العامة من تفرض نفسها أنا أبحث عن الفكرة أكثر من الأسماء وهذا ما أحاول أن أفعله.أغاني المهرجانات هي نوع من الفن موجود وله جمهوره بالعكس أنا لست ضده ممكن أنا لا أحب أن أسمع أغنيات بها الكلمات مبتذلة أو أفكار لا يوجد بها معنى جيد ويوحد أغنيات مهرجانات كتير حلوة ومعانيها حلوة وناجحة وأنا بحبها وممكن أغنيها في الحفلات الخاصة بي وهو أمر عادي لازم يكون في التنوع ده أغاني الفرحة والتسلية والعاطفة وأغنياتي للفكر لازم يكون في تنوعات كتير؛ والسلبي أن يكون هناك نوع معين هو المسيطر على الساحة.أنا لا أرى المواهب الفنية يتم تقييمها في مسابقات لظروف كثيرة من الممكن أن تكون الموهبة الفنية في وقت ما تمتحن يكون صاحب الموهبة مرتبك لا يستطيع أن يعبر عن نفسه أو يظهرها بشكل متقن يتم تقييمها بشكل خاطئ؛ بالإضافة إلى نوعية الأغاني التي يقدمها المتسابق من الممكن ألا تكون على نفس ذوق لجنة التحكيم وغيرها.أنا أقول رأي الشخصي لأنني دائما أشعر أن المسابقات ليس شئ يصلح أن يقدم علي الفن مقاييسه ليست ملموسه وهو شئ يتحس ممكن لجنة التحكيم بالكامل لها أذواق معينة مغايرة عن الشخص الموهوب؛ فكرة المسابقات لا اراها أن نقيم المواهب الفنية والفن يتم تقييمه بالجمهور وليس بالمسابقات أو ليس بلجنة التحكيم؛ ولا يتم تقييمه بالنخبة.حاليا نحضر لحفلات وفي نفس الوقت استعد لبرنامج ريميكس يكون فيه أغنيات جديدة على المستوى العربي.