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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قبرص وإسرائيل تتفقان على الإطار التوجيهي للشركات للاستغلال التجاري لحقلي أفروديت وييشاي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:15 م
التجار
التجار
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أعلن وزيرا الطاقة القبرصي ناتاسا بيليدس ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس، التوصل إلى إطار حول المبادئ التي على أساسها ستتمكن الشركات العاملة في حقلي غاز أفروديت ويشاي من بدء مفاوضات استغلالهما التجاري.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية- في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية- اليوم الثلاثاء، إن الجانبين أحرزا تقدما كبيرا في جميع القضايا الثنائية خاصة المناقشات حول ييشاي ومسألة حقل غاز أفروديت، مضيفة أنهما اتفقا على إطار عمل تكون بموجبه للشركات المشاركة في هذا المشروع بعض المبادئ التوجيهية المحددة فيما يتعلق بالمناقشات التي يتعين عليها حل المشكلة في غضون فترة زمنية، مشيرة إلى أنه بعد التسوية المقترحة التي سيتم الاتفاق عليها بين الشركتين، وعقب دراسة الأمر سيتم إعطاء الموافقة النهائية.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة الإسرائيلي أن الحكومتين ستمكّنان الشركات المعنية على جانبي خط الترسيم بين المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين لقبرص وإسرائيل من الجلوس معًا خلال الستة أشهر القادمة ومحاولة إيجاد ترتيبات تجارية بينهما، حيث سيتم تقديمها لاحقًا إلى الحكومتين للموافقة عليها.

كما أعلن أنه سيتوجه مع نظيرته القبرصية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​كمنظمة إقليمية، حيث "ستكون هناك العديد من الأشياء المهمة والمثيرة للاهتمام على جدول الأعمال".

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