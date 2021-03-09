النمسا تعفي مواطني 7 دول من اختبار كورونا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية منح إعفاءات من اختبار كورونا والتسجيل المسبق قبل السفر لمواطني 7 دول بسبب الانخفاض الكبير للإصابات بالفيروس في هذه الدول.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الدول السبع هي (استراليا - آيسلندا - نيوزلندا - النرويج - سنغافورة - كوريا الجنوبية - الفاتيكان)، حيث أن الوافدين من بقية دول العالم يجب أن يلتزموا بالحجر الصحي لمدة 10 أيام فور العودة مع إمكانية إجراء اختبارات مجانية اعتبارًا من اليوم الخامس.وأشارت إلى ضرورة التسجيل الإلكتروني الإلزامي قبل الدخول، حيث أنه اعتبارًا من بعد غد ستكون فحوصات كورونا السريعة صالحة فقط لمدة 48 ساعة وتبقى اختبارات (بي سي آر) صالحة لمدة 72 ساعة.ولفتت إلى أنه عند الدخول إلى النمسا يجب على المسافرين أن يكون بحوزتهم إجراء اختبار كورونا سلبي أو إجراء اختبارهم بأنفسهم بعد الوصول الى النمسا في غضون 24 ساعة.