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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:44 م
طلاب الصف الاولي
طلاب الصف الاولي الثانوي
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موعد نتيجه الصف الاول الثانوي، تصدر محركات البحث العالمي جوجل وايضا السوشيال ميديا وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 مارس الجاري والتي تم إجراؤها وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد نتيجه الصف الاول الثانوي 2021

وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 9-3-2021، موعد نتيجه الصف الاول الثانوي، وفقا لأحدث تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد ظهور نتائج الطلاب فإن مديريات التربية والتعليم فإن كل مدرسة مسؤولة عن تحديد موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب بالكنترول خاصة وأن الورقة الامتحانية موضوعة بنظام قياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية حيث وضعت الأسئلة اختيار من متعدد وصح وخطأ مع ذكر السبب في ظل التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوى 2021

1 - الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم thaneduone.emis.gov.eg .

2 - إدخال الكود الخاص به الذي تم استلامه من المدرسة.

3 - يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به من: - ( الرقم القومى - الصف الدراسى - المدرسة - للسنة الدراسية ).

موعد انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

4 - الضغط على استعلم عن النتيجة.

موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2021

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بانه يتم بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 13-3-2021 الجاري، وذلك عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بسبب اندلاع الموجة الثانية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة التي تنتشر أسرع بـ 70% من الموجة الأولى ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نظام الحضور الاختيار برغبة ولي الأمر وتوقيع تعهد رسمي بذلك وتقديمه للمدرسة مكتوب وذلك خشية على انتشار العدوى بين الطلاب.

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