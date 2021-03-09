تستمر عمليات البحث من جانب أولياء الأمور والطلاب حول موعد انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، وذلك بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم، عن الخطة الزمنية للترم التاني، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إضافة إلى آليات وشكل امتحانات الثاني للعام الدراسي الجديد.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد اانتهاء متحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

موعد انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

من جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، عبر منصاتها الإلكترونية، خلال الساعات الماضية عن تفاصيل امتحانات الترم الثاني، حيث قالت:" إن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي، فإنه ستُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد اختبارات المرحلة الابتدائية في شهر مارس

يعقد امتحان اختبارات المرحلة الابتدائية، في شهر مارس، لطلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١.

موعد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية

ويعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي، في شهر أبريل، يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل، و طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل، وطلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١ .

موعد امتحانات شهر مايو للمرحلة الابتدائية

ويؤدي الطلاب الابتدائي الاختبارات في شهر مايو، الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو، والصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو، وطلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١.

موعد امتحانات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي

ويجري طلاب الصف الأول الإعدادي، الاختبارات المتعلقة بالترم التاني، يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ، بينما طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس، بينما تبدأ اختبارات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل، وطلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١.

اقرأ ايضا: مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع حتى الثاني الإعدادي





وبالنسبة لشهر مايو، يكون اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو، اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١.

آلية الامتحان الشهري لصفوف النقل في الترم التاني

ويعد معرفة موعد انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، أكدت الوزارة، أن الامتحان الشهري لصفوف النقل سيُعقد فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، حيث يُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.



