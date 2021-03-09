«إكسبرس» البريطانية عن بناء تمثال رمسيس: الحياة تعود للفرعون العظيم

أشادت صحيفة "إكسبرس" البريطانية بإعادة بناء وتركيب تمثال رمسيس الثاني ببهو المتحف المصري الجديد، واصفة الخطوة بأنها "أعادت الحياة للفرعون المصري العظيم".ووصفت "إكسبرس" افتتاح المتحف المصري الكبير والذي من المقرر أن يتم في وقت لاحق من العام الجاري، بالحدث الهام والكبير.ونقلت عن عالم المصريات البريطاني كريس نوتنون، قوله "من الواضح أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثا كبيرا، وأنا واثق تمامًا من أنه سيحدث هذا العام، وأنه سيكون هناك طفرة هائلة في تلك المرحلة وسببًا جيدًا يجعل السفر الدولي ممكنًا في نهاية الصيف".وأضاف نوتنون: "من المثير للاهتمام هو أننا ما زلنا لا نعرف حقًا ما الذي سيكون في المتحف، "بعض الأشياء التي ستكون موجودة هي الأشياء التي قد يراها الكثير منا، حتى المتخصصين، لأول مرة."َوتابع عالم المصريات البريطاني في تصريحاته ل "إكسبرس": "هناك الكثير من كنوز توت عنخ آمون أظن أن الغالبية العظمى من زوار المتحف القديم لم يروها لأن هناك الكثير. هناك الكثير من الكنوز التي لم يراها احد من قبل".واختتم حديثه "أعتقد أن الناس سيذهبون إلى المتحف الجديد وسيصابون بالذهول."وكان الأمين عام لمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى وزيري، الستار عن مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك للملك رمسيس الثاني الذي تم وضعه بعد ترميمه في متحف المصري الكبير.ونقلت الصحيفة البريطانية عن "وزيري" تعليقه على الصور: "الملك رمسيس الثاني يعود للحياة مرة أخرى".وأكد الأمين العام للمجلس أن التمثال بارتفاع 8 أمتار ووزنه 30 طنا تقريبا يمثل الملك واقفا مقدما قدمه اليسرى عن اليمنى، ويمسك في يديه بعض اللفائف ويرتدي النقبة الملكية القصيرة والحزام الذي يلتف حول الخصر مزين بزخارف ويحمل اسم الملك وبين ساقي التمثال يوجد تمثال صغير للملكة.