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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المغرد الذهبي».. طفل من ذوي الاحتياجات يحفظ القرآن كاملًاويحصل على الإجازة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:07 م
طفل من ذوي الاحتياجات
طفل من ذوي الاحتياجات يحفظ القرآن كاملًا
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أطلق على الطفل يوسف رجب، من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"المغرد الذهبي"، لجمال صوته الصافي في قراءة وترتيل القرآن الكريم، حيث حفظ القرآن الكريم في سن 13 عاما، ثم بعد ذلك أجاد الإجازة وحفظ الإنشاد الدينى.

وقال يوسف رجب عبد الخالق البهوتي، 14 سنة، في مدرسة مشتهر الإعدادي بنين، بقرية طوخ القليوبية: "أنا قارئ قرآن ومنشد ديني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأت أحفظ القرآن الكريم في سن 7 سنوات ثم ألهمني الله القدرة على الحفظ السريع بعد سماع القرآن الكريم والأناشيد الدينية من أول مرة، مشيرا إلى أنه حامل كتاب الله كاملا وختمه في سن 13 عاما، بالإضافة إلى الحصول على إجازة في القراءة".

وأضاف يوسف، أن حاسة البصر عنده ضعيفة بسبب إصابته بضمور في القرنية ولكن لم تمنعه من القراءة والحفظ، بالإضافة إلى فقدان جميع الأسنان بسبب مرضه، يقول: "رزقني الله بسماع الإنشاد والقدرة على حفظه وتريده بصوت جميل حتى أطلق عليا بـ"المغرد الذهبي" بسبب نقاء الصوت وجماله.

وأكد يوسف أنه بدأ حفظ القرآن الكريم بمساعدة والديه اللذان شجعاه على الحفظ وتحفيزه، وكنت بحفظ على صوت التليفون، ثم بعد ذلك قام بالتقديم له في مدارس تحفيظ القرآن.

وتابع أنه قام بالتنقل من الشيخ إلى آخر أثناء رحلة الحفظ حتى استقرأت في عمر 12 عاما، مع الشيخ سليمان حلاوة، الذي شجعه على الحفظ وختم القرآن الكريم في سن 13 عاما، وأنه له دور كبير وما زال بيشجعني حتى الآن "وبيقولي له أنت ليك مستقبل"، ثم بعد قام بالالتحاق بمعهد القراءات وحصل على الإجازة 14 عاما، و"حاليا أنا عندي جمهور بيحب يسمع صوتي وأنا مكنتش متوقع إني أختم القرآن الكريم وأخد إجازة كمان لولا فضل الله سبحانه وتعالي".

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