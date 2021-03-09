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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات عن مقتل شخص علي يد شقيقه في السلام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:39 ص
جثة
جثة
حسام التمساح
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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث الجنائية في اتهام عامل بقتل شقيقه أثناء دفاعه عن والده، بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة.

كانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المتهم تشاجر مع والده وأثناء محاولة الشاب الدفاع عن والده، قام شقيقه بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن وفاته في الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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