السجن 5 سنوات لمواطن من عرب 48: جاسوس لحزب الله

قضت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن خمس سنوات على مواطن من عرب 48 من مدينة أم الفحم (38 عاما) بعد تواصله مع ناشطين لحزب الله، وإدانته بمخالفة الاتصال والتخابر مع عميل أجنبي، وتقديم معلومات للعدو، الإعلان عن التضامن مع منظمة إرهابية ودعم منظمة إرهابية.ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم اعترف بالتهم المنسوبه إليه، وذكرت اللائحة أنه قام بوصف علاقته مع ناشطي حزب الله الذين تعاون معهم، والحوادث الكثيرة التي ذهب لتصويرها، أو قام بتصويرها بمبادرته الشخصية، وهي أماكن كثيرة في إسرائيل، من بينها محطة الطاقة الكهربائية في الخضيرة، معتقلات ومناطق حدودية في شمال إسرائيل، وقام بتسليمها إلى مشغليه اللبنانيين.وأقر طاقم القضاة بالإجماع بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات فعلية، بالاضافة إلى 12 شهر مع وقف التنفيذ، وتم سحب رخصة القيادة لمدة عام ونصف.