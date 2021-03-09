السيسي يبدي تأثره الشديد خلال عرض فيلم تسجيلي عن شهداء الوطن

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي تأثره الشديد خلال عرض فيلم تسجيلي اليوم الثلاثاء، عن الشهداء والذي تضمن لقاءات مع أسر عدد من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتي جاءت تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا"، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وبدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تحدث الفنان آسر ياسين عن جده اللواء أركان حرب فؤاد ياسين، ثم عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" تناول بطولات شهداء مصر، بداية من بطولات الشهيد اللواء عبدالمنعم رياض، وشهداء مصر وتضحياتهم لرفع راية مصر.وعقب ذلك، ألقى الدكتور خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف كلمة تحدث فيها عن منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، عندما يصف الله الشهداء في قوله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون".وأضاف «الجندي» أن الله- عز وجل- أمرنا بالتأدب عند ذكر الشهداء، حيث قال في آيات الذكر الحكيم: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتًا بل أحياء ولكن لا تشعرون".وتابع الشيخ خالد الجندي: "يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: ما من أحد من عباد الله يدخل الجنة يود لو عاد إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد"، موضحًا أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية فيقتل في سبيل الله عشر مرات لما يرى من الكرامة التي أعدها الله له في الآخرة.وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى فئة من الشهداء ما زال ينتظر دوره في الشهادة، فقال الله تعالى في محكم آياته: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلًا"، موضحًا: "إننا جميعًا ننتظر تلك اللحظة المباركة حتى نلحق بالشهداء، فقد حيا الله الشهداء وأسرهم التي أنجبت هذه الثلة المباركة من الرجال الأوفياء".