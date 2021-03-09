رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يبدي تأثره الشديد خلال عرض فيلم تسجيلي عن شهداء الوطن

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:30 ص
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي تأثره الشديد خلال عرض فيلم تسجيلي اليوم الثلاثاء، عن الشهداء والذي تضمن لقاءات مع أسر عدد من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتي جاءت تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا"، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وبدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تحدث الفنان آسر ياسين عن جده اللواء أركان حرب فؤاد ياسين، ثم عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" تناول بطولات شهداء مصر، بداية من بطولات الشهيد اللواء عبدالمنعم رياض، وشهداء مصر وتضحياتهم لرفع راية مصر.

وعقب ذلك، ألقى الدكتور خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف كلمة تحدث فيها عن منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، عندما يصف الله الشهداء في قوله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

وأضاف «الجندي» أن الله- عز وجل- أمرنا بالتأدب عند ذكر الشهداء، حيث قال في آيات الذكر الحكيم: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتًا بل أحياء ولكن لا تشعرون".

وتابع الشيخ خالد الجندي: "يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: ما من أحد من عباد الله يدخل الجنة يود لو عاد إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد"، موضحًا أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية فيقتل في سبيل الله عشر مرات لما يرى من الكرامة التي أعدها الله له في الآخرة.

وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى فئة من الشهداء ما زال ينتظر دوره في الشهادة، فقال الله تعالى في محكم آياته: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلًا"، موضحًا: "إننا جميعًا ننتظر تلك اللحظة المباركة حتى نلحق بالشهداء، فقد حيا الله الشهداء وأسرهم التي أنجبت هذه الثلة المباركة من الرجال الأوفياء".

موضوعات متعلقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الصور

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

السيسي: الجيش والشرطة شعب مصر.. والشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش بلدنا

قتل زوجته بـ«شاكوش».. ومات أثناء هروبه

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

مقتل 9 من قوات الإطفاء والشرطة في حريق بالهند

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة