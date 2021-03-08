بنسلفانيا الأمريكية: حقن 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حقن حوالي 3 ملايين جرعة إجمالية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.وأوضحت الولاية الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، أن حوالي مليون شخص تلقوا اللقاح.وذكرت "سي إن إن" أن بنسلفانيا خصصت 4 ملايين و179 ألفًا و220 جرعة حتى 13 مارس، وتم تلقيح 2 مليون و981 ألفًا و190 شخصًا حتى يوم 7 مارس.يُشار إلى أن بنسلفانيا سجلت خلال اليومين السابقين 3176 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 39 حالة وفاة.