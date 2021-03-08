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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. رامز جلال ومالك mbc مصر أمام «جنح مستأنف الاقتصادية»

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:55 م
رامز جلال
رامز جلال
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدا الثلاثاء، نظر القضية المتهم بها كل من رامز جلال ومالك قناة ام بي سي وليد الإبراهيم.

حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز و وليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية قيام المتهمين بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال، والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وفي اوراق القضية أن هيام سليم كتابة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) وهي بذلك شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى، وقد قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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