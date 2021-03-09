كيف تساهم «المجتمعات العمرانية» في تنفيذ مشروعات قومية كبرى؟

المدن الجديدة



تطوير الطرق



مياه الصرف



تساهم هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ عشرات المشروعات القومية في مجالات الإسكان، المياه والصرف الصحي، وبلغت موازنة الهيئة للعام المالي 20212022 نحو 140 مليار جنيه، سيتم الإنفاق منها، على إنهاء واستكمال والبدء في تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة، مشروعات المرافق (المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء)، ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمويل عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في المحافظات، بجانب تمويل جزء من الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".«الدستور» تستعرض دور هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ المشروعات القومية.خلال عام 2020 اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 80 مشروعا بعدد من المدن بينها القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وحدائق أكتوبر والشيخ زايد،وبلغت المساحة الإجمالية لهذه المشروعات 45440 فدان، منها 15 مشروعا في العاصمة الإدارية بمساحة إجمالية بلغت 384.41 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى نحو 40 ألف فدان تقريبًا، تستهدف من خلالها عدد سكان يصل إلى نصف مليون نسمة، إضافة إلى 50 ألف موظف يتم نقلهم للمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف بعد الأعوام الثلاثة الأولى.تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية 184 ألف فدان، بعدد سكان متوقع يصل إلى 6.5 مليون نسمة عند اكتمالها.ونفذت الهيئة 160 مشروعا في القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر وغيرها من المدن الجديدة، التي وفرت 1.8 مليون فرصة عمل.وبلغ إجمالى المشروعات المعتمدة بمدن الجيل الرابع من عام 2018 وحتى الربع الأول من العام الماضي بلغت 98 مشروعًا، بمساحة 15615 فدانًا.تنفذ الهيئةعدد من مشروعات الطرق والكباري، تتولى أعمال التطوير محور السادات بطول 11 كم، وتشمل توسعة المحور وجعله (حرا ) يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، وكذا تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل، بالإضافة إلى تطوير محور يوسف السباعي والطرق الرابطة بطريق السويس القديم بطول 11 كم، وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم، من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي.وتتولى أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم، من الطريق الدائري وحتى محور مصطفى كامل، بالإضافة إلى تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.وضعت الهيئة خطة عمل لتنفيذ أعمال مجابهة زيادة تصرف المياه المعالجة بمحطة أوراسكواليا، تنفيذ 16 بيارة شحن جوفي لمياه الأمطار في عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة لاستيعاب كميات المياه الزائدة، استكمال تنفيذ عدَّايات نفقية بالطريق الدائري الأوسطي، استبدال خط التغذية قطر 1400 مم من محطة 3 إلى محطة 4، استكمال تنفيذ خط الطرد قطر 1200 مم من محطة رفع جنوب الأكاديمية إلى محطة رفع مركز المدينة، وتنفيذ واختبار خط الطرد قطر 1500مم من محطة المعالجة الثلاثية وحتى منطقة الامتداد، واستكمال مستندات الطرح والترسية لمشروع شبكات الصرف الصحي المجمع الرئيسي ببيت الوطن بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه.