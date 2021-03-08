تحرير 20 محضر إشغال طريق بحي غرب المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ حملة رفع الاشغالات، ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وقامت بتحرير ٢٠ محضر إشغال طريق ومخالفة للإجراءات الاحترازية بحي غرب المدينة.قال رمضان جمال رئيس حي غرب: إنه تم تنفيذ حملة اليوم لإزالة الإشغالات تم تنفيذها بشوارع ابن الفارض وشارع الحكيم. وبعض من الشوارع الأخرى بنطاق الحي تم خلالها تحرير 20 محضر إشغال طريق، كما قامت الحملة بإزالة المطبات العشوائية التي أقامها المواطنين بشوارع الحي.