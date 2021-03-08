برلمان البحرين يدين استمرار هجمات «الحوثي» الإرهابية على السعودية

أدان مجلس النواب البحريني، اليوم، الاعتداءات التخريبية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من قِبَل ميليشيا الحوثي الإرهابية، بعد محاولة استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، واستهداف مرافق شركة أرامكو بمدينة الظهران.وأكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، أن استمرار الاعتداءات الإجرامية والتصعيد الخطير الذي تقوم به ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تؤكد للعالم أجمع أنها جماعة إرهابية وأن رفعها عن قائمة الإرهاب لم يغير من الواقع أي شيء، بل زاد في تصعيدها واعتداءاتها، واستهدافها لعدد من المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات بدون طيار (مفخخة).وأعربت اللجنة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، وتهديد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، واستهداف المنشآت الحيوية والمناطق السكنية.كما أشادت اللجنة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة موقف مملكة البحرين الداعم والمساند والمتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.