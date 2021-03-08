رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتسجيل قراءة العداد

رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر (dostor.org)

8 - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.9 - تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.10 - تغيير اسم صاحب العداد.11 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل فاقد.12 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل تالف.