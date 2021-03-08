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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتسجيل قراءة العداد

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:30 م
العداد
العداد
هبه محمد
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يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتسجيل قراءة عداد الكهرباء، والخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت يوميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وموقع " جوجل " من قبل المواطنين عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتسجيل قراءة عداد الكهرباء، حيث أتاح الرابط الإلكتروني للمواطنين كافة الخدمات التي يمكن أن يحتاجها المواطن المصري في هذه الفترة، وذلك لتوفير الوقت والعبء على المواطنين، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، وعملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكل جهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، لتخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية، بسبب هذه الظروف لتنفيذًا لقرارات الحكومة المصرية، من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي عاود في الانتشار من جديد.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتسجيل قراءة عداد الكهرباء

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط إلكتروني للمواطنين حتى يتمكنوا من تسجيل قراءة عداد الكهرباء، توفيرًا لوقتهم و للتخفيف على المواطن المصري، ويمكنه أيضًا استخدام الرابط في أي خدمات لها علاقة بالكهرباء، وكل ذلك من خلال الرابط الإلكتروني وهو كالتالي: https:eservices.eehc.gov.eg

خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين لعام 2021

1 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي قانوني جديد.

2 - تقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء والدعم الفني.

3 - تسجيل قراءة العداد الكهربائي.

4 - الحصول على شهادة بيانات لإستهلاك الكهرباء.

5 - دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6 - تقديم طلب فحص للعداد.

7 - طلب استبدال العداد بعداد آخر بقدرة أقوى.

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8 - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

9 - تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

10 - تغيير اسم صاحب العداد.

11 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل فاقد.

12 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل تالف.

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